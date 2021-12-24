Türkiye Gazetesi

Meclis, 2021’de toplumun ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemeleri hayata geçirmek için zorlu şartlarda mesai yürüttü. Genel kurulda 1 Ocak’tan itibaren 24 kanun teklifi kanunlaştırıldı, 61 uluslararası anlaşma ile Aden Körfezi, Mali ve Orta Afrika, Irak ve Suriye, Lübnan ve Azerbaycan olmak üzere beş yurt dışına asker gönderme tezkeresi kabul edildi. Meclis’te bu süreçte toplam 106 birleşim, 429 oturumda 785,5 saat görüşme gerçekleştirildi.

ARALIKSIZ 24,5 SAAT MESAİ

Meclis, 2021’de en uzun mesaisini 17-18 Temmuz’da, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde gerçekleştirdi. Milletvekilleri, bu sebeple aralıksız olarak 24,5 saat mesai yaptı.

Meclis’in 2021’deki son işi ise ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni yasalaştırmak oldu.

AGİ düğümü çözülüyor: Yılın son torbası Meclis'te Yılın son torbası Meclis'e geldi, milyonları ilgilendiren teklif AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Son torbada asgari ücretten vergi kesilmemesi, asgari ücretten fazla maaş alanlara ise 'Asgari Geçim İndirimi' ödenmesi gibi konular da yer alıyor.

Bakan Nebati Meclis'te konuştu: Ekonomide çok hızlı toparlanma göreceğiz Türkiye’nin Çin veya Güney Kore ile kıyaslanmasının doğru olmadığını belirten Bakan Nureddin Nebati ‘Türk modeli’ olarak nitelendirdiği yeni ekonomi politikasıyla çok hızlı bir şekilde toparlanma olacağını kaydetti.