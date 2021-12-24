Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun KIZILCAHAMAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Şanlıurfa’da çiftçilere ‘Belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım’ sözlerine tepki göstererek “Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay, Antalya gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Oralarda elektriği bedava yapın. Elinizi tutan mı var? Buradaki sorun, elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması...” dedi.

Partisinin Kızılcahamam’daki ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şöyle söyledi:

HESAPLARINIZI 2023’E AYARLAYIN

“Hangi görevde olursak olalım 81 vilayetin tamamındaki belediyeleri, özellikle kendi belediyelerimizi yakından takip ettik. Bu başarıyı arttırarak sürdürmemiz şarttır. Merkezî yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar destekleyebiliriz. Bunun için sizlerden tüm çalışmalarınızı tüm gayretlerinizi, bütün hesaplarınızı 2024’te yapılacak mahallî idareler seçimine değil, 2023 Haziran’ındaki seçime göre ayarlamanızı istiyorum.

TEVAZU EHLİ OLMAYA MECBURUZ

Son seçimlerde CHP’ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz. Ne ülkemizi, ne milletimizi, ne şehirlerimizi, ne de partimizi böyle bir durumla bırakmaya hakkımız yoktur. Bunun için hep birlikte daha çok çalışacağız. Bir şehirde belediye başkanımız kucaklayıcı olursa teşkilatımızın diğer birimleri de ona uyacaktır. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz.

Her birinin başına birer ajans dikmişler. O ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Kâğıttan yapılmış bir gemiyi suyun yüzeyinde belli bir müddet yüzdürebilirsiniz ama bir süre sonra kâğıt suyun ağırlığını taşıyamaz hâle gelecek ve o gemi batacaktır. Muhalefet belediyelerinin de durumu böyledir. Birinci yıl yalanla, cilayla; bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul’da, Ankara’da bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların artık insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır.

Erdoğan, "Hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan her belediyeyi destekledik, destekliyoruz" dedi.

NAMUSLU İSEN GEREĞİNİ YAP

CHP Genel Başkanı nice namus sözü verdiği hâlde arkasını dönünce inkâr etmiştir. Bu zat tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul’da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Nerede namus? Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular. Bu tablo CHP Genel Başkanı’nın kendi belediyesi tarafından ayaklar altına aldığının ifadesi değil de nedir?

İSRAFTAN, KİBİRDEN UZAK DURUN

Her türlü şaibeden uzak durmanız önemlidir. Bundan asla taviz veremeyiz. Hiçbir AK Parti belediyesi için Allah göstermesin, şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza kendinize ve bize söz getirecek en küçük söz, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz. Aşmamız gereken ilk bent 2023’tür."

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bedava elektrik' tepkisi: Elini tutan mı var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Burada Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan "Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu 26 Ocak 2021 tarihinde partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 80 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.