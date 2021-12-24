Kars'ta etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının gece eksi 20’yi gördüğü Kars’ta ağaçlar kırağı tuttu, sokağa çıkan vatandaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu.
“BU MEMLEKETTE YAŞAMAK ÇOK ZOR”
Kars’ta yaşamanın zor olduğuna dikkat çeken Mahmut Bilgir, “Bu memleket her geçen gün biraz daha soğuyor. Bu memlekette yaşamak çok zor. Kış şartlarına göre bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Isınmada, yaşamada gördüğünüz gibi her taraf buz tutmuş. Gittikçe de soğuyor” dedi.
Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 20, sabah saatlerinde ise eksi 16 derece olarak ölçüldü.
SOKAK LAMBALARI DONDU AĞAÇLARDA KIRAĞI OLUŞTU
Kars’ta havaların tam soğuduğunu ifade eden Turan Sürmeli ise, “Dondurucu bir soğuk, eksi 16 şu anda, bu saatte gerçekten halimiz duman” diye konuştu.
Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü Kars’ta sokak lambaları dondu, ağaçlarda kırağı oluştu. Vatandaşlar ise caddelerde yürümekte zorluk çekti.
Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 20, sabah saatlerinde ise eksi 16 derece olarak ölçüldü.
Baltık mimarisi yapılarıyla Kars'tan bembeyaz kartpostallık görüntüler Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrası tüm kent beyazlara büründü. Kar yağışı, şehirde Baltık mimarisi yapılarıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Sarıkamış'ta hava sıcaklığı -10 dereceye düştü Kars'ın ilçesi Sarıkamış’ta, hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Yağan kar yağışı ve soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Yoğun sisin etkili olduğu ilçede, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.