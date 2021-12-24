Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir apartmanda oturduğu eve dışardan kaya parçası düşen kiracı zarar gören evden çıktı ve ev sahibi kiracı hakkında icra takibi başlattı. Evden çıkan kiracı icra takibine itiraz edince mahkemenin yolunu bu defada ev sahibi tuttu.

EV SAHİBİ 5 BİN TL KİRA BEDELİNİN ÖDENMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

İddiaya göre, davacı ev sahibi, mülkiyeti kendisine ait evi 05/10/2013 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile davalıya kiraya verdiğini, aylık kira bedelinin 1.000 TL olarak kararlaştırıldığını, ancak davalı olan kiracının 2014 yılı Eylül, Ekim Kasım, Aralık ayı ile 2015 yılı Ocak ayı kira bedellerini ödemedi. Ev sahibi kiracıdan, ödenmediği iddia edilen toplam 5.000 TL kira alacağı için davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının haksız ve kötü niyetli itirazı yüzünden takibin durduğunu ileri sürerek; itirazın iptali ile takibin devamına, davalı kiracıya icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istedi.

"ZARAR GÖREN BİNADA OTURULAMAYACAĞI TESPİT EDİLDİ"

Kiracı ise kiralanan konutun bulunduğu binanın arka bahçesindeki duvardan büyük bir kaya parçasının yuvarlanarak binaya düştüğünü, bu durumda belediye tarafından tutanak tutulduğunu dile getirdi. Binada can güvenliğinin bulunmadığının ve artık oturulamayacağının tespit edildiğini, binanın boşaltılarak mühürlendiğini, akabinde davacı kiraya verenle yapılan görüşmeler neticesinde, dairede oturmanın mümkün olmadığından sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini öne sürdü. Davalık olan kiracı, kiralananı sözleşmede amaçlanan kullanıma uygun şekilde bulundurmakla yükümlü olduğunu, 2014 yılı Eylül ayına ilişkin kira borcu dışında davacıya herhangi bir borcunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

DAVA SONUÇLANDI

Dosyaya sunulan fotoğraflar incelendiğinde düşen kaya parçasının kiralananın kullanımına engel olacak elde olmayan bir durum olduğuna dikkat çeken mahkeme; davacı olanev sahibinin, sözleşme süresince kiralanan evi kullanıma elverişli durumda bulundurmakla yükümlü olduğuna, kiralananın davalı kiracıdan kaynaklanmayan nedenlerle kullanılamaz hale geldiği ve davalının borca itirazında haklı olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verdi. Alınan karar Yargıtay 3. mahkemesine taşındı.

KARAR BOZULDU

Yargıtay kararı şu şekilde oldu:

“Kira sözleşmesi, ev sahibi bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini üstlendiği sözleşmedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, kira sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Olayda, dosya arasında bulunan deliller bakıldığında, kiracıdan kaynaklanmayan, kiralananın kullanılmasına önemli ölçüde engel oluşturan, sonradan ortaya çıkan elde olmayan bir sebeple, davalı olan kiracı tarafından, evin 01/10/2014 tarihinden itibaren kullanılmadığı, davalının 2014 Eylül ayına ait kira borcunu kabul ettiği anlaşılmıştır."

Bursa'da oturduğu eve kaya parçası düşen kiracı zarar gören evden çıkınca, ev sahibi kiracı hakkında 5 bin TL'lik kirayı ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Kiracı, icra takibine itiraz edince konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay kiracıyı haklı bularak kararı bozdu.

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