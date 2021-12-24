Türkiye Gazetesi

Koronavirüs karşı geliştirilen ve üretimi Şanlıurfa’da yapılan ilk yerli aşı TURKOVAC’ın 150 bin dozluk ilk sevkiyatı Ankara’ya getirildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı Ve İlaç Deposu’nda muhafaza edilecek aşılar kalite testine sokulacak. Testin ardından aşı takip sistemine tanımlanacak olan aşıların karekod işlemleri de gerçekleştirildikten sonra ülke genelinde dağıtımına başlanılacak. 2-8 derece arası sıcaklıkta korunan TURKOVAC'ın bir flakonunda 5 doz aşı bulunuyor.

BİR SONRAKİ AŞAMA: GÜVENLİ DEPOLAMA

Aşı ile Önlenebilir Hatalıklar Dairesi Başkanlığında görevli Doktor Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşıların muhafaza edildiği depoda açıklamalarda bulundu. TURKOVAC'ın belirli testlerden geçeceğini açıklayan Yamanoğlu şunları dedi:

“Aşılar sevkiyat sonrasında depolarımıza ulaştı. Soğuk zincirde de takip edildi. Birkaç farklı yöntemle sıcaklığını takip ettik. Bizim bundan sonraki işimiz aşıları güvenli bir şekilde depolamak, kalite testlerinin bitmesini beklemek ve arada da aşı takip sistemine tanımlanması için karekod işlemlerini tamamlamak olacak. Bunun ardından da ürün güvenliğinden emin olduktan sonra aşıların illere sevkiyatı başlayacak.”

TÜM AŞILAR AYRI AYRI ANALİZ EDİLİYOR

Yurda girişi yapılan her aşının analiz edildiğini belirten Yamanoğlu, “Ülkemize gelen tüm aşılar ayrı ayrı analize sokuluyor. Soğuk zinciri uygun olsa bile, üreticilerin verdiği sertifikalar olsa bile ayrı ayrı analize sokulmaktadır. Tahminen önümüzdeki haftaya kadar dağıtımını gerçekleştirmeyi ümit emiyoruz. Talep dahilinde ihtiyaç oldukça, üretim kapasitenin uygunluğuna göre sevkiyatlar devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Flakonlarda, Türk mavisi olarak da bilinen 'Turkuaz' rengi kullanıldı.

BİR ŞİŞEDE 5 DOZLUK AŞI BULUNUYOR

TURKOVAC hakkında bilgiler veren Yamanoğlu, “Klasik aşılarda olduğu gibi 2 - 8 derece arası bir sıcaklıkta saklanıyor. Bir flakon içerisinde 5 kişilik doz bulunmaktır. Bunlar da 10’lu paketler içerisinde yer almaktadır. Aşıların ana merkezdeki karantina süreçleri tamamlandıktan sonra 81 ile dağıtılacak şekilde planlanması yapılıyor” şeklinde konuştu.

Turkovac aşı maliyetini yüzde 50 düşürecek Yerli aşı Turkovac sayesinde Covid-19 aşı ithalatı azalacak, Afrika ile dostluğumuz pekişecek. Turkovac, hepatit gibi diğer aşı çalışmalarını da tetikleyecek.

Koronavirüste son durumu açıklayan Bakan Koca’dan turkovac mesajı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi ise hayatını kaybetti.

Türkiye’nin yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı yapıldı Türkiye’nin yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı yapıldı.