Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun hızlı bir şekilde aşağı inmesi durumunda TCMB'nin döviz alımlarına başlayabileceğini duyurdu.

Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.

Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de sözlerine ekledi.



Dövizde çözülme hızlandı: Dolarda yeni tahmin 9 lira Hükûmetin hamleleriyle 11 liranın da altına sarkan dolar kurunda bazı tahminlerde 9 liralık seviye dillendirilmeye başlandı.



Merkez Bankası'ndan dövizini Türk Lirası'na çevirene destek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), döviz hesaplarının Türk Lirası vadeli hesaplara çevrilmesi halinde verilecek desteğin şartlarını açıkladı.