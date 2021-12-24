Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı, son tabloda 18 bin 910 yeni vaka tespit edilirken, 133 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hatırlatma dozu uyarısını yineleyerek, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ" ifadelerine yer verdi.











23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Aralık koronavirüs tablosundaki test sayısını 355 bin 753 olarak açıklarken, 18 bin 771 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 168 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 21 bin 605 olarak açıklanmıştı.





22 Ağustos koronavirüs tablosu geldi, vaka ve vefat sayıları düştü Sağlık Bakanlığı 22 Ağustos koronavirüs günlük tablosunu açıkladı. Son tabloda vaka ve vefat sayılarındaki düşüş göze çarparken aşının önemine vurgu yapan Bakan Koca, "Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." dedi.



Koronavirüs ile mücadelede K vitamini tavsiyesi Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerde K vitamini eksikliğinin sık görüldüğüne dikkat çeken Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, bu vitaminin vücuda güç kattığını söyledi; K vitaminin önemini, faydalarını ve hangi besinlerde bulunduğunu açıkladı.