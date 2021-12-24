Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdığı ATV-AHaber ortak yayınında İYİ Partili Durmuş Yılmaz'a çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesanbından dövizin düşmesini fırsat olarak nitelendiren Yılmaz'la alakalı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zat suç işlemiştir, bunları hesaba çekecekler. Şu anda tabii milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında bunun bedelini öder." dedi.

"BU BİR ALIM FIRSATIDIR" DEMİŞTİ

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dövizdeki sert düşüş sonrası "Bu bir alım fırsatıdır" sözleriyle tepkileri toplamıştı. Bazı kesimler tarafından spekülasyon olarak adlandırılan açıklamalar sonrası peş peşe gelen tepkilerin ardından TBMM Genel Kurulunda söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, doların düşüşünü 'alım fırsatı' olarak gördüğü açıklamasına ilişkin konuştu. Durmuş, Kimseye "al" veya "sat" tavsiyesinde bulunmadığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduatındaki artışı açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduatındaki artışı açıkladı. Erdoğan, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Ekonomistler Erdoğan görüşmesini değerlendirdi: Enflasyon düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ekonomistlerden Prof. Dr. Ege Yazgan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, gündemdeki ekonomi politikalarının devam edeceğini buna paralel olarak da enflasyonun düşeceğini söyledi.