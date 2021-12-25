Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen GAZİANTEP

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki Pitbull tarafından ağır yaralanması bütün Türkiye'yi derinden sarstı. Küçük kızı kurtaran kişinin ise annesi Zeliha Ateş olduğu ortaya çıktı. Hâlen olayın şokunu yaşayan anne, o an hiçbir şeyden korkmadığını ve canını feda edercesine köpeklerin üstüne atladığını söyledi.

Bu arada, ailenin, şikâyetlerini geri çekmeleri için Pitbull’ların sahibi tarafından tehdit edildiği ileri sürüldü. Bunun ardından Jandarma ekipleri, aileyi yakın korumaya alıp olayın gerçekleştiği Seyri Antep Sitesi’nde nöbet tutmaya başladı. Zanlıların, sicillerinin bozuk olduğu ve çek senet dâhil birçok suça karıştıkları öğrenildi.

Gazetemize konuşan minik Asiye’nin babası Hüseyin Ateş, gözaltına alınan kişilerin para karşılığında suçu üstlendiğini iddia etti. Köpeklerin gerçekte site yöneticisi Mustafa E'ye ait olduğu ancak resmiyette çalışan Zeliha C. ile Mustafa Y'nin üzerinde görüldüğü belirtildi. Bu sebeple, Zeliha C. ile Mustafa Y'nin tutuklanan altı kişi arasında yer aldığı, asıl suçlu Mustafa E'nin ise dışarıda özgürce dolaştığı aktarıldı.

ERDOĞAN ASİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Davaya ilk andan itibaren müdahil olduklarını dile getiren Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman "Aileye destek amacıyla yönetim kurulu üyesi üç avukatı görevlendirdik. Sorumlular, hukuki olarak ceza alana kadar olayın takipçisi olacağız. Asiye'yi ve ailesini sık sık ziyaret ediyoruz" dedi. Baba Ateş ise başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bütün Türkiye’nin kendilerine destek verdiğini söyledi.

Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanlığı'ndan arandığını belirterek "Cumhurbaşkanı'mız bugün Gaziantep'e gelecekmiş. Asiye'yi ziyaret edeceğini söylediler. Ayrıca birçok bürokrat, iş adamı, sağlık kuruluşu, avukat, psikolog, plastik cerrahi uzmanı ve gazeteci de beni arayarak maddi manevi yanımızda olduklarını belirtti. Eşimle birlikte en büyük arzumuz Asiye’nin yeniden sağlığına kavuşması. Çünkü 11 yıllık evliliğimizde çocuğumuz olmadı. Sonrasında uzun tedavi süreçlerinin ardından Asiye’ye kavuştuk. Kızımın doğumundan sonra eşim ağır bir ameliyat daha geçirdi. Doktorlar bundan sonra çocuk sahibi olmamızın imkânsıza yakın olduğunu söyledi" diye konuştu.

Ateş çifti, olayın sorumlularının cinayete teşebbüs suçundan yargılanmasını istedi ve bu davanın bütün Türkiye için emsal teşkil etmesini talep etti.

"7-10 GÜNLÜK SÜREÇ ÇOK KRİTİK"

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, küçük kızın sağlık durumuna ilişkin konuştu.

Tahmazoğlu "Asiye geldiğinde şuuru kapalıydı. Bizi en çok endişelendiren şey enfeksiyon. Saçlı deride ve kemik dokularda kayıplar var. Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada ısırığa bağlı kemik kırıkları ve darbeler mevcut. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde operasyonlar yapılacak. Yüzünün sağ tarafında kalıcı hasar olma ihtimali yüksek. Özellikle enfeksiyonlar yönünden 7-10 günlük süreç çok önemli, durumu o belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Pitbull'un saldırdığı Asiye'nin ailesi gazetemize konuştu: Yasağı çiğnediler bedelini ödesinler Gaziantep'te yaşanan pitbull vahşeti sonrası kan donduran detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sokak köpekleri konusunda çağrıda bulunurken, köpeklerin sahipleri dava açmaması için 4 yaşındaki Asiye'nin babası Hüseyin Ateş’e para teklif edip “Kabul etmezsen binadan atarız” demiş.

Minik Asiye’nin yaşadığı Pitbull dehşetine 3 tutuklama Gaziantep'te, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralanması sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 3'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Gaziantep’te pitbulların saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesi sürüyor Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş’in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi. Hayati tehlikesi süren küçük Asiye’nin yüz felci ve işitme kaybı tehlikesi var.