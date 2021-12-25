Türkiye Gazetesi

Kar yağışı balık tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Görücüye çıkan birbirinden lezzetli balıklarda fiyatlar düşüşe geçti. İstavrit 25, mezgit 30, hamsi ise 35 liradan alıcısını buluyor. Sarıkanatın kilosu ise 80 liradan 65 liraya kadar düştü. Vatandaşların tercihi sarıkanat ve hamsi oldu. Balık fiyatlarında düşüş yaşandığına dikkat çeken Balıkçı Serkan Yalın, “Bütün ürünlerin zamlanmasıyla birlikte balıklarımızda zamlanmıştı. Şu anda gördüğünüz gibi bütün balıkların fiyatı düşmüş durumda. İnşallah balık fiyatları daha da düşecek, ben buna eminim. Çinekop yüzünü göstermeye başladı, çinekop neredeyse hamsi fiyatına düşecek. Bu fiyatlar çok uçuk değil” ifadelerini kullandı.

PİYASANIN ALTINDA SATIŞ

Balık fiyatlarının düştüğünün altını çizen Balıkçı Kemal Bineklioğlu, “Bölgemizde şu anda balık fiyatlarında düşüş var. Piyasaların altında bir satışa başladık. Balık fiyatları 2-3 ay önceki fiyatlara geriledi. İstavriti 20-25 lira, mezgiti 20-25 liradan satıyoruz. Piyasadaki en ucuz et türü balık. İnanın tavuktan bile ucuz, hepsi günlük taze. Havaların soğuması ve karın gelmesiyle balıklardaki yağ oranı arttı” şeklinde konuştu.

Hamsinin fiyatı uçtu! Umutlar Gürcistan'a kaldı Karadeniz'de hamsi avı azalırken fiyatlarda rekor seviyeye ulaştı. Balıkçılar umutlarını yıl başı itibariyle Gürcistan'dan gelecek hamsiye bağlarken, vatandaşlar da hamsinin yerine kilosu 12,5 TL olan istavrite yöneldi.