Türkiye Gazetesi

Sivas sıfırın altında 25 dereceyi görerek Türkiye’nin en soğuk ili oldu. Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar düşmesi adeta hayatı dondurdu. Sivas’ın İmranlı ilçesi eksi 30 dereceye yaklaşan dondurucu soğukla Türkiye’nin en soğuk yeri oldu. İlçedeki ırmak ve göller buz tuttu. Türkiye’nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak’ın yüzeyi buz tabakası ile kaplandı.

KURUMASI İÇİN ASILAN ÇAMAŞIRLAR DONDU

Kuruması için asılan çamaşırlar donarak kaskatı kesildi. Gece kurutmak için astığı kıyafetlerinin sabah donduğunu gören Talha Varol, “Sivas'ta hava çok soğuk. Dün gece kurusun diye astığımız elbiseler bile donmuş. İnşallah yakın zamanda ısınır havalar” dedi. Öte yandan, vatandaşlar bu havaların Sivaslılar için normal olduğunu, her yıl soğukla mücadele ettiklerini söylediler.

Türkiye'nin en soğuk yeri: -29,7 derece Dün gece kaydedilen -29,7 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.