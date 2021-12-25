Türkiye Gazetesi

PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarla huzur ve güveni tesis etmeye çalışıyor. Aynı zamanda Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında dağa zorla kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşerek ikna etme faaliyetleri yürütüyorlar.

ÇALIŞMA 10 AY SÜRDÜ

Yürütülen çalışmalar sonucunda, 6 yıl önce terör örgütüne katılan 25 yaşındaki F.Ş'nin teslim olması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 10 ay süren bir çalışma yürüttü.

AİLESİYLE KAVUŞTU

Ailesinin ve ekiplerin ikna etmesi sonucu terör örgütünden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan F.Ş, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde annesi ve babasıyla buluşturuldu.

Polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist Gaziantep'te ailesiyle buluşturuldu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Oğlunu karşısında görünce gözyaşları sel olan anne Hülya Ş., yavrusuna sarılarak "Yavrum, kurban olurum sana." deyip ellerini okşadı.

“ANLATTIKLARI HER ŞEYİN YALAN OLDUĞUNU ANLADIM”

Buluşmanın ardından F.Ş. AA muhabirine, terör örgütünün kendilerine söylediklerini, vicdanında sorguladığını ve tutarsızlıkları görünce kaçmaya karar verdiğini söyledi. Ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten F.Ş. şöyle konuştu:

"Anlattıkları her şeyin yalan olduğunu net olarak anladım. 2021 yılının ortalarında ailemle iletişime geçtim. Onlar bana 'Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bizimle her zaman irtibattalar.' diye söyledi. 'Seni onlarla görüştürelim.' dediler. Ben de öyle dahil oldum. Bana Etkin Pişmanlık Yasası'ndan bahsettiler. Ondan sonra terör örgütünden kaçmaya karar verdim ve kaçarak Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim oldum. Yani teslim olduğumda herhangi bir ön yargı ve olumsuzluk yaşamadım.” dedi.

PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan istihbarat üzerine terör örgütü PKK/YPJ militanı olduğu ve 15 kişilik kadın terörist grubunun da komutanlığını yaptığı ileri sürülen A.Ş.M isimli kadın operasyonla yakalanmıştı, sınır dışı edilecek.

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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