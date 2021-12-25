Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te 2 pitbull cinsi köpek tarafından sitenin bahçesinde saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş tüm Türkiye’yi ağlattı. Küçük kızın babasının sitede kapıcı olduğu köpeklerin de sitenin yöneticisine ait olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan baba Ateş, hem işinden hem de evinden olduğunu söyleyerek mağduriyetini anlattı.

“BEN KÖTÜ ANNESİ BENDEN KÖTÜ”

Kızlarının durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyen Ateş eşiyle birlikte 11 yıl önce tüp tedavisi sonucu çocuk sahibi olabildiklerini söyleyerek yaşanan olayın halen şokunda olduklarını ifade etti. Baba Ateş, “Ben kötü, annesi benden daha kötü halde. Ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu an. Asiye iyileştikten sonra nasıl bir hayat olacak hiç bilmiyorum” dedi.

“PATRONUN KÖPEĞİ YAPTI”

Yaşanan olayın ilk anından itibaren devletin yanlarında olduğunu belirten Ateş, “Devlet büyüklerimiz sağ olsun yakından ilgilendiler, elinden geleni yaptılar. Allah devletimizden razı olsun. Bunu yapan patronlarımın köpeği. Dolayısıyla orada çalışma gibi bir durumum yok artık. İşimden ve evimden oldum, çok büyük mağdurum. Psikolojik ve fizik olarak çökmüş durumdayım. İki gündür ne su içtim ne yemek yedim. Eşim benden kötü durumda çünkü sürekli çocuğun yanında.”

“TEK ÇOCUĞUM TEK CANIM”

Ailenin tek çocuğu olan Asiye’nin zorlu bir tedavi süresi sonrası dünyaya geldiğini anlatan Ateş, “Çok rezillikler çektik. Tek çocuğum o. Eşimin bundan sonra tıbben çocuğu olma olasılığı yüzde 2-3. Yani dünyada tek çocuğumdu o, tek canımdı. Kızımdan başka kimsem yok” diye konuştu. Asiye'nin dayısı Tevfik Doğan ise kendilerine destek veren ve dua eden herkese teşekkür etti.

“BAŞINI SOKACAK BİR YERİ YOK”

Yeğeni için herkesten dua isteyen Doğan, şunları kaydetti: “Allah devletimizden razı olsun. Gerekli çaba ve gayreti gösterdiler. Eniştem Hüseyin'in patronlarına ait köpekleri ısırması sonucu çocuk bu hale geldi. Eniştem işine devam edemeyecek, işinden de oldu. Mağdur oldu ve başını sokacak bir yeri dahi yok. Asıl bundan sonra ne olacak? Bizler yakınları olarak mücadele ediyoruz ama bu da belli bir yere kadar.”

Gaziantep’te pitbulların saldırısına uğrayan Asiye Antalya’ya sevk edildi Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in tedavisine Sağlık Bakanı el attı. Türkiye’de ilk yüzlü ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Dr. Ömer Özkan’ın tedaviyi üstlenmesini isteyen Bakan Koca, küçük Asiye’yi hava ambulansıyla Antalya’ya gönderildi.