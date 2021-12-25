Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesine naklettik. İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız. Asiye yavrumuzun bu menfur hadise sonrası işten çıkarılan babasını da çok daha iyi bir yerde çalışmak üzere sevk ediyoruz. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz."

ERDOĞAN'DAN BELEDİYELERE ÇAĞRI

Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınmasını önemli bir hizmet olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Tüm belediyelerimize hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın babası işten kovuldu Gaziantep’te iki pitbull köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye’nin acılı babası köpeklerin patronuna ait olduğu için işinden kovulduğunu ve kapıcı olduğu için evden de atıldığını söyleyerek mağduriyetini dile getirdi.

Gaziantep’te pitbulların saldırısına uğrayan Asiye Antalya’ya sevk edildi Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in tedavisine Sağlık Bakanı el attı. Türkiye’de ilk yüzlü ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Dr. Ömer Özkan’ın tedaviyi üstlenmesini isteyen Bakan Koca, küçük Asiye’yi hava ambulansıyla Antalya’ya gönderildi.

Pitbull'ların saldırısına uğrayan Asiye’nin ailesi koruma altında Kızları iki Pitbull tarafından vahşice parçalanan Ateş ailesine, şikâyetlerini çekmeleri için baskı yapılıyor. Jandarma ekipleri, kanlı olayın yaşandığı sitede nöbet tutmaya başladı, gözü yaşlı aile yakın korumaya alındı. Zanlıların çete olduğu ve çek senet tahsilatı dâhil birçok suça karıştıkları öne sürüldü. Köpeklerden birinin sahibinin site yöneticisi Mustafa E. olduğu, ancak çalışanlardan Zeliha C’nin “Pitbull benim” dediği iddia edildi.