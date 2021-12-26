Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
"ATEŞ DESTEK VASITALARI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi" denildi.
MSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım
Polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu: Orası bir yalan dünyası PKK darbe almaya devam ediyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu. Tekrar vatanına ve ailesine geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten terörist F.Ş. “"Tekrar vatanıma dönmek ve aileme kavuşmak çok güzel bir duygu. Bunun için çok mutluyum. Buradan o taraftakilere söyleyeceğim şey; sadece oranın bir yalan dünyası olduğu. Oradan kaçmak isteyen çok kişi var biliyorum" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terörist yakalandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7'si FETÖ, 1'isi ise terör örgütü DHKP-C üyesi 8 teröristin yakalandığını duyurdu.