Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Erdoğan, "Süreci yakından takip ediyorum. Namazlarımda da dua edeceğim" dedi.



Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve tedavisine devam edilen 4 yaşındaki Asiye'nin durumu tüm Türkiye'yi kahretmişti. yüzünde ve kafatasında parçalanmalar olan Asiye'nin sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor.



YÖNETİCİ TÜRKİYE GAZETESİNE KONUŞTU



Öte yandan, Türkiye gazetesi Gaziantep’te infiale sebep olan Pitbull dehşeti ile ilgili yeni görüntülere ulaştı. Türkiye Gazetesi'nin elde ettiği görüntülerde köpek saldırısında ağır yaralanan Asiye olaydan birkaç dakika önce köpeklerle oyun oynuyor. Asiye Ateş’e ait fotoğraflarda ise küçük kızın Pitbull’lar ile sarmaş dolaş olduğu görülüyor. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, görüntüler ışığında yaptığı değerlendirmede “Faciaya resmen davetiye çıkarılmış” dedi.



Pitbull dehşetinin yaşandığı Gaziantep-Seyri Antep Sitesi’nin yöneticisi Mustafa Elibol Türkiye gazetesine konuştu. Elibol "Site içerisinde o köpeklere izin vermem hataydı. Bu hatanın bedelini ödemeye hazırım ancak benim için en önemli şey şu an kızım kadar sevdiğim Asiye’nin kurtulması" dedi.



İddia edilenlerin aksine köpeğin kendisine ait olmadığını söyleyen Mustafa Elibol “Böyle bir şeyi kim ister? Ben hayatım boyunca köpek beslemedim. Pitbull’lar sitemizde oturan ve site idaresinde çalışan Zeliha ve Zeynep Can kardeşlere ait” diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



Olay 22 Aralık'ta Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları olduğunu belirterek, "Bir iki gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor." dedi. Çete, yaptığı açıklamada, gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildiğini belirtti.



Hastanın uyuduğunu ve annesini yanına alacaklarını vurgulayan Çete, şunları kaydetti: "Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakil edildi. Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen bir, iki gün içinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor. Hastamız bizzat Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız tarafından da yakından takip edilmektedir."



Asiye o köpeklerle böyle oynamış! Pitbull dehşetinde yeni görüntüler Asiye'nin yaşadığı dehşetin birkaç dakika öncesine ait görüntülere ulaştık. Küçük kızın köpeklerle daha önce oyun oynadığı, sarmaş dolaş olduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Dehşet günü de Asiye, beraberinde bir yetişkin ve tasmasız iki Pitbull ile sitede yürüyor. Köpekler bir anda çıldırıp saldırıyor. Kız, saniyeler içinde kan revan içinde kalıyor.

Pitbull saldırısına uğrayan küçük kızın babası işten kovuldu Gaziantep’te iki pitbull köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye’nin acılı babası köpeklerin patronuna ait olduğu için işinden kovulduğunu ve kapıcı olduğu için evden de atıldığını söyleyerek mağduriyetini dile getirdi.