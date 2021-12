Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli dava arkadaşlarım, başımızın tacı sevgili hanım kardeşlerim, gözümüzün nuru kıymetli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti saflarında mücadele eden emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul bizim medeniyetimizde de, davamızda da ayrı bir yere sahiptir. Her fırsatta tekrar tekrar hatırlattığım gibi İstanbul bir ömre değer bir şehirdir. İstanbul adını göklere yazarsanız, düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korktuğu bir şehirdir. İstanbul vatanımız olan bir şehir. İstanbul insana seversen olayım yarin diyen bir şehirdir. Biz İstanbul'u böyle bir aşkla seviyoruz.

İSTANBUL'U SEVMEK TÜRKİYE'Yİ SEVMEKTİR

İstanbul bizim medeniyetimizde de tarihimizde de, kendi davamızda da ayrı bir öneme sahiptir. İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir.

Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmekte o derece şereflidir. Bu şehre hizmet etmek demek aynı zamanda Eyüp Sultan Hz., Yuşa Hz. hizmet etmek demektir.

Sevgili gençler bizim gecemizi günümüze katarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır. AK Parti saflarında samimiyetle mücadele eden her bir kardeşimizin de bu hissiyatta olduğunu biliyoruz. Dün Gaziantep'te bu aşkı gördük. Hamd olsun, fabrikaya gittik, işçilerimizle beraber olduk, orada da bu heyecanı gördük.



BİZİM DAVAMIZIN DA SEMBOLLLERİ VARDIR



Gençler elbette her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. Tekbirimizle, ezanımızla, İstiklal Marşı'mızla, camilerimizle bu sembollere sıkı sıkıya sarılmamızın sebebinde bağlılığımız bulunuyor. İşte bu nedenle Aya Sofya'nın açılması bizim için çok kıymetlidir.



Verdiğimiz mücadele, Aya Sofya'yı minarelerden kurtaracağız diyenlere karşı. Verdiğimiz mücadele, Gezi olaylarında zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı.



Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim her dönemde bu kutlu davanın cefakar erleri olmuştur.



BAZEN ÖFKELİ GÖRÜNÜYORSAK SEBEBİ SEVDAMIZDIR



Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim her dönemde bu kutlu davanın cefakar erleri olmuştur.



Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir.



İstanbul'daki 34 bin 24 sandık için, 166 bin arkadaşımız görevli. İlçe başkanlarımız her bir üyesine ulaşacak. Her vatandaşımızın gönlünü kazanmamızı hedefleyen görüşmeler devam edecek. Kadınlara yönelik şiddet, çevre hassasiyeti, hayvanların korunması, gençlerimizin meseleleri gibi konularda ayrı çalışmalar yürütüyoruz. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz ve bu barınaklarla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Meyveli ağaçlardan hayvanların yararlanmasına müsade ediyordu.



KÜÇÜK ASİYE'Yİ UNUTMADI



Dün kızımız Asiye, pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu ama nasıl o köpekler kızımızı paramparça etti. Aradık babamızı hemen ve ambulans uçakla kızımız Asiye'yi Antalya'ya gönderdik ve tedavisi devam ediyor.



AK PARTİ'Yİ KURAN MİLLETTİR



İlk günden beri ne diyoruz? 'AK Parti'yi kuran millettir' diyoruz. 'AK Parti'yi iktidarda tutacak olan da millettir' diyoruz.



AK Parti'nin icraatlerini saymaya kalkarsak saatler değil günler yetmez. Şu anda 81 ilimizde üniversite var. İşte bu Erdemliler Hareketi'nin en önemli başarısıdır. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda bu adımları attık.



YENİ EKONOMİ PROGRAMI



Yeni ekonomi programımızı bu hedefte inşa ettik, Ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokmak için mücadele ediyoruz.



Kurdaki spekülatif hareketler, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak gayesi taşıyor.



Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Faiz zengini zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir. Biz bu çarkı bozacağız, milleti hedefe ulaştıracağız.



KILIÇDAROĞLU'NUN 'ELEKTRİK' SÖZLERİ



CHP Genel Başkanı, belediyeyi kendilerine vermeleri halinde elektriği bedava vereceklerini söyledi. Neymiş Şanlıurfa'da arazi varmış, güneş enerjisi kuracakmış, elektriği bedava verecekmiş. Siz daha cumhubaşkanınızı bile açıklamadınız. Kendisine bu işi niye Adana'da yapmıyorsunuz? diye sorulduğunda orada yeterince taşlık arazı olmadığını söylüyor.

Ayrıntılar geliyor...