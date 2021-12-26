AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.15'te yaşanan deprem, 21,60 kilometre derinlikte kaydedildi.
Van'da peş peşe korkutan depremler AFAD'dan alınan son dakika deprem verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 01.44'te 3,8 büyüklüğünde, saat 05.26'da ise 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem Çorum'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
26.12.2021 - 18:47 | Son Güncelleme: 26.12.2021 - 18:48
Türkiye Gazetesi
AFAD'ın açıklamasına göre, Akdeniz açıklarında 18.15'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.15'te yaşanan deprem, 21,60 kilometre derinlikte kaydedildi.
Etiketler : akdeniz deprem,deprem oldu,son depremler,
814773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/814773.aspx
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