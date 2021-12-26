AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.15'te yaşanan deprem, 21,60 kilometre derinlikte kaydedildi.

Van'da peş peşe korkutan depremler Van'da peş peşe korkutan depremler AFAD'dan alınan son dakika deprem verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 01.44'te 3,8 büyüklüğünde, saat 05.26'da ise 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem Çorum'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.