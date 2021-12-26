Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi etkinliğe katılmak için Gaziantep'teydi. Programlarının ardından dün İstanbul'a hareket etmek üzere Gaziantep Havalimanı'na gelen Erdoğan, ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını inceledi. Erdoğan, cihaz hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra günün anısına kesilen biletini alarak uçağa geçti.

Erdoğan'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

Bakan Koca: Yerli aşı, 400 laboratuvar aşamasından geçirilerek üretiliyor Yerli aşı Turkovac'ın güvenilir olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının 13 basamaktan ve 400 laboratuvar aşamasından geçerek üretildiğini belirtti.

Yerli Iron Man: Derisinin altına yerleştirdiği çiple ateş edebiliyor Derisinin altına yerleştirdiği çiple fantastik film Iron Man karakterinin zırhını gerçek hayata uyarlayan Türk yazılımcı Tolga Özuygur tasarladığı demir adam kolu ile Iron Man gibi ateş edebiliyor.

'Yerli otomobil TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araçlara ilgi artacak' 'Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı' ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda elektrikli otomobiller, şarj operatörleri , bataryalar tanıtıldı ve gelecek dönemde elektrikli araçlara talebin artacağı yerli otomobil TOGG'un'da bu talebi artırmada katkı sağlayacağı vurgulandı.