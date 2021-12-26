Türkiye Gazetesi

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, dün CNN Türk'te Cüneyt Özdemir’in sunduğu 5N1K programına konuk oldu. Başkan Aycı, şirket yönetimi ve çalışanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"AKRADA KİMSEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kriz sürecinde sektörün yaşadığı zorluklara dikkat çeken Aycı, geçtikleri bu eşsiz dönemde yönetim ve çalışanların ellerini birlikte taşın altına koyduğunu söyledi. Pandemide kimsenin işten çıkarılmadığını, THY kadrosunu bir arada tuttuklarını belirten Aycı "Arkada kimseyi bırakmayacağız” mesajıyla güven vermeye devam etti.

"ÇALIŞANLARIN ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLECEK"

Enflasyon karşısında 6 ayda bir maaş iyileştirmeleri yaptıklarının altını çizen İlker Aycı "Son dönemde gelen başarılarla birlikte THY’de ve havayolu sektöründe yaşanan iyileştirmeler doğrultusunda, çalışanlara sunulan imkanlar da iyileşecek. Çok yakın zamanda konuyla ilgili müjdeyi açıklayacam Gelen başarılar, takım çalışmasının sonucu. Bir arada güçlü çalışmanın meyvelerini birlikte topladık" dedi.

"GÜÇLÜ ZAM YAPTIK"

Geçtiğimiz dönemde yapılan fedakarlıkların farkında olduklarını söyleyen Aycı "Şirket yönetimi olarak aynı fedakarlığı biz de yaptık. Hep birlikte geçirilen bu süreçte yapılan fedakarlıkların mutlaka geri dönüşü olacak. Bu başarı, hem ülkemiz ekonomisine hem THY’nin prestijine hem de yönetim kadrosu ve çalışanlarıyla THY ailesine faydaları dokunacak. Yapılan güçlü zam oranı ile birlikte, THY ailesine geçirilen zorlu sürecin sonunda güzel haberi vermiş olduk" diye konuştu.

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THY'den üçüncü çeyrekte 735 milyon dolarlık net kâr Avrupa’nın köklü hava yolları üçüncü çeyrekte 3,8 milyar dolara varan zarar açıklarken, pandemide yolcu uçaklarını dahi kargoya ayıran, operasyonel başarıya attığı imza ile ABD’li üniversiteden “Bunu bize anlatın” daveti alan THY, 735 milyon dolarlık net kâr açıkladı...