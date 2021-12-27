Türkiye Gazetesi

İstanbul’da eş zamanlı gerçekleşen “Ulusal Stratejik İletişim Politikası” ve “Dezenformasyonla Mücadele” çalıştaylarının ortak açılış toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü 2018’de yaptığı araştırmada, Türkiye’nin yalan habere muhatap olma noktasında dünyadaki birinci ülke olduğunu tespit etmiştir. Bu rapora göre 100 haberden 50’si yalan" dedi.

"BU DÖNÜŞÜM, 'DURDURULMAK İSTENEN' BİR DÖNÜŞÜM"

"Türkiye’yi muhatap alan, Türkiye’de üretilen haberlerin yarısı yalan" diyen Altun, "Buna mukabil İngiltere’de 100 haberden 15’i, Fransa’da 12’si, Almanya’da 9’u yalan. Bu noktadan baktığımızda bu küresel dezenformasyon problemini Türkiye’nin en fazla yaşayan ülke olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde bu yaşanan dönüşüm Türkiye’nin milleti lehine, ulusal çıkarları lehine yaşanan bu dönüşüm durdurulmak istenen bir dönüşüm. Türkiye’nin elde ettiği kazanımların ortadan kaldırılması için çok yoğun bir uluslararası aktörler ittifakı var ve bunların da en temel araçları dezenformasyon siyaseti. Elbette bu noktada biz Türkiye’nin dezenformasyonla imtihanını özellikle son 8 yıldır yoğun şekilde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun açıkladı: CİMER'e bir yılda 6 milyon başvuru Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER'e bu yıl 6 milyonun üzerinde başvuru aldıklarını belirtti.

İletişim Başkanı Altun: Basın mensuplarının çalışma şartlarını iyileştireceğiz İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, meslek hayatlarında kolaylaştırılması, mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırılması için birçok faaliyet ve proje gerçekleştirdiklerini duyurdu.