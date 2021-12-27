Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayiinin bir başarıya daha imza attığını vurguladı.

Demir, paylaşımında şunları söyledi: "Millî hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."

HİSAR O+ böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hâle gelmiş oldu.

HİSAR O+ sistemi, dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek.

Fuat Oktay duyurdu: Hisar O+ teslimatları 2022'de tamamlanacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatlarının tamamlanacağını ve 1500 beygirlik ilk motorumuz Batu'nun ateşlemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini ve testlerine başlandığını açıkladı.