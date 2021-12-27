Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te erkek arkadaşının evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu’nun hazırladığı rapor Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK’den rapor hazırlanmasını talep etmişti. Mahkemeye gönderilen raporda maktul Delen’in düştüğü esnada canlı olduğu belirtilerek düşme eylemi esnasında tellere olan temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik yaşandığını aktardı.

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE SUNDU

Davanın 4’üncü duruşmasında heyet tarafından Adli Tıp Kurumunda talep edilen rapor 7’nci duruşmanın ardından mahkemeye gönderildi. Raporda olay yeri inceleme ile otopsi raporuna, Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Nadir Arıcan’ın hazırladığı raporla mahkeme heyeti tarafından hazırlatılan bilirkişi raporuna da yer veren üst kurul, raporun Delen’in ölümüne ilişkin hazırlanan adli ve tıbbi belgelerdeki verilerin değerlendirilmesiyle hazırlandığını belirtti. Mahkeme heyeti ATK’ye, meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.

DÜŞME ESNASINDA CANLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasında mevcut olan tıbbi belgeler ve otopsisinden elde edilen bulgulara göre Delen’in düşme esnasında canlı olduğu belirtilen raporda, olayın yaşandığı odadan alınan kan örneklerinin tamamının sanık Mehmet Kaplan’a ait olduğunu aktarıldı. 30 uzmanın imzasının bulunduğu raporda, Delen’in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile mümkün olduğu belirtildi. Yüksekten düşme eylemi öncesi ayrıca bir travmaya maruz kalıp kalmadığının bilinemediği aktarılan raporda, “Yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin mevcut verilerle bilinemedi. Çocuğun hangi pozisyonda düşmeye başladığının mevcut verilerle bilinemediği, otopsisinde sağ kol, sağ önkol ve sol bacakta ray şeklinde tarif edilen ekimozların yüksekten düşme sonrasında zemine çarpmanın etkisi ile oluşabilecek nitelikte olduğu, olayın gerçekleştiği dairenin bir alt katında bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebilir” ifadeleri kullanıldı. Raporda mahkeme heyeti tarafından sorulan diğer hususlar hakkında adli tıbbi değerlendirme yapılamadığı vurgulandı.

Duygu Delen davasında beklenen rapor geldi Gaziantep'te geçtğimiz yıl tartıştığı erkek arkadaşının evindeki balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporunu hazırladı. Delen’in düşme anında canlı olduğu belirtilen raporda, kolda ve bacakta tespit edilen morlukların da zemine çarpmayla oluşabilecek nitelikte olduğu aktarıldı.