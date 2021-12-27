Türkiye Gazetesi

TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına katılan Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan emekli ve memur zamlarıyla ilgili müjdeli haberi verdi. Özkan zammın yanı sıra EYT ile ilgili çalışmaları, Kur Korumalı TL Mevduat Sistemini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de değerlendirdi. Özkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti’ye karşı kara propaganda yapanların asgari ücretteki artış ile hayata geçirilen yeni sistemin altında kaldığını ifade etti. Hem işçi hem işveren lehine düzenlenen asgari ücret düzenlemesinin devrim niteliğinde olduğunu belirten Özkan, “Asgari ücretin tarihi niteliği verginin kaldırılmasıdır ve prim ödemelerinde sağlanan kolaylıktır” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINA YAKIN BİR ZAM OLACAK

Yeni yılda emeklilerin ne kadar zam alacağına dair sorularını cevaplayan Özkan şunları söyledi: “Vatandaşlarımızı ne kur kumpaslarına ne faize ne de enflasyona yenik düşürmedik. Emekli maaşlarını, küresel enflasyona bağlı durum karşısında vatandaşların alım gücünü arttıracak şekilde düzenleyeceğiz. Asgari ücretle çalışanlara yapılan zam oranına yakın bir zam olacağını ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızı enflasyon karşısında mağdur etmeyeceğiz.” Kamuda çalışan işçi ve memur zammının da gündeme geleceğini belirten Özkan, enflasyona yenik düşürmeden bir zam yapılacağına dikkat çekti.

EYT’DE YAŞTAN TAVİZ VERİLEMEDEN DÜZENLEME YAPILACAK

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılmakta olan düzenleme konusunda bilgi veren Özkan, şunları söyledi: “Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili, yaş kısmının dışında farklı düzenlemeler de var. Yani EYT dediğimiz zaman sadece yaş meselesi gündeme gelmiyor. Bunun dışında emeklilik sürecini doldurmuş ancak çalışmaya devam eden vatandaşlarımızın ödemiş oldukları prim karşılığında maaşlarında artışı sağlayacak bir sistem ne olabilir, bununla ilgili Grup başkanvekilimizin de yapmış olduğu çalışmalar. Yani, yaştan bir taviz vermeden, bunun dışında emeklilerimizin sosyal haklarını; çalışmaları halinde, emekliliklerinde gün sürelerini doldurduktan sonra akabinde devamlı prim ödemeye de devam etmeleri durumunda, emekli oldukları zaman ödedikleri ekstra primden pay alabilecekleri düzenlemeleri planlıyoruz."

“ZATEN SEÇİM DÖNEMİNE GİRİLMİŞTİR”

CHP’nin ülkenin yaşadığı sıkıntılardan siyasi bir rant elde etme çabası içinde olduğunu vatandaşın gördüğünü belirten Özkan, CHP’nin hem yabancı para birimlerini değeri yükselirken hem de düşerken aynı tavır içinde olduğunu ifade etti. Özkan, seçim tarihine ilişkin şunları söyledi: “Şu an seçim dönemine girilmiştir. 2023’e zaten 1 yıl gibi bir süre kaldı” dedi. CHP’nin seçimi gündeme getirmesine rağmen Cumhurbaşkanı adayını açıklamadığına dikkat çeken Özkan, “Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı zaten zarf içinde onlara verilecektir” dedi.

Numan Kurtulmuş'tan emekli ve memur zammı açıklaması Hacı Bayram Veli Üniversitesi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi Ankara Eğitim Programı"na katılan Numan Kurtulmuş, emekli ve memur maaşlarına gelecek zamma ilişkin beklentileri artıran açıklamalrda bulundu.