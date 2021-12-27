Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Covid-19 salgının yoğun yaşandığı pandemi sürecinin iyi yönetildiğini söyleyerek, “Hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem ekonomik anlamda çalışan ve işveren kesimin desteklenmesiyle çok önemli bir dönem geçirildi” şeklinde konuştu. Sosyal hizmetler bakımından temelde engelli, yaşlı kadın ve çocuk başlıkların ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Yanık yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını süreceğini belirtti.

DOĞALGAZ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bakan Yanık şunları kaydetti: “Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız. Isınma yardımı kapsamında doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı.

E-DEVLET ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz. Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

Bakan Yanık: Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında 500.000 TL kaynak aktardık Bakan Yanık Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan sel felaketinin etkilerinin silinmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 500.000 TL kaynak aktardıklarını ve psikososyal destek ekiplerimiz sahada vatandaşın yanında olacağını duyurdu.