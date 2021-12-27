Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonları için yerleştirme sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı yaptığı açıklamada, “16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz.Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

20 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alınacağı açıklanmıştı.

ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'na atama açıklaması ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün Sağlık Bakanlığı’nın 20.000 sözleşmeli Sağlık Personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını bildirdi.