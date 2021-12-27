Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in Pitbullar tarafından parçalanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge gönderdi. Genelgeye göre tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 7/24 denetim yapılacak. Sahiplenilmemiş olanlara el konulacak ve hayvan bakımevlerine götürülecek.
Pitbulların saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine dava açıldı! Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ailesine SOHAYKO Derneği tarafından dava açıldı. Küçük Asiye’nin köpeklerin yanında neden tek başına olduğunu soran dernek köpeklerin birileri tarafından kışkırtıldığını iddia etti.
Asiye o köpeklerle böyle oynamış! Pitbull dehşetinde yeni görüntüler Asiye'nin yaşadığı dehşetin birkaç dakika öncesine ait görüntülere ulaştık. Küçük kızın köpeklerle daha önce oyun oynadığı, sarmaş dolaş olduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Dehşet günü de Asiye, beraberinde bir yetişkin ve tasmasız iki Pitbull ile sitede yürüyor. Köpekler bir anda çıldırıp saldırıyor. Kız, saniyeler içinde kan revan içinde kalıyor.
Çevre Bakanlığı'ndan genelge: Sahipsiz hayvanlar toplanacak
Sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 81 il valiliğine genelge yollandı. Buna göre tehlike arz eden köpekler barınaklara götürülecek.
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in Pitbullar tarafından parçalanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge gönderdi. Genelgeye göre tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 7/24 denetim yapılacak. Sahiplenilmemiş olanlara el konulacak ve hayvan bakımevlerine götürülecek.
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