Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vergi dairesi müdürlüğü yapan S.O'nun rüşvet aldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Bahsi geçen operasyonda delillere ulaşılması üzerine; vergi dairesi müdürünün de aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

YAPILAN ARAMADA 200 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Bodrum Vergi Dairesi'nde rüşvet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, vergi dairesi müdürünün makam odasında ses ve görüntü takibi yapıldı.

Yapılan sesli ve fiziki takipler sonrası D.E'nin, A.A. aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürü S.O'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi.

Suçüstü yakalanan şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 200 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler "rüşvet" suçu kapsamında gözaltına alındı.

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Sahte aşı için rüşvet aldılar gerçeğini vurdular! Yunanistan sahte aşı skandalı iddialarıyla gündemde. Bazı aşı karşıtları, aşı kartı almak için kendini aşı olmuş gibi göstermeleri karşılığında sağlık çalışanlarına rüşvet verdi. Ancak rüşveti alan sağlıkçılar, aşı karşıtlarına gerçek aşı uyguladı.