Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi modelindeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır" dedi.

20 Aralık'ın Türkiye'nin siyasal gelişimini gösteren en önemli günlerden bir tanesi olduğunu belirten Nebati "Dışardan saldırılarda artık kolay kolay oynayamıyorlar. 3 aylık süreçte hafızanızı tazeleyin. Doğru olmayan ve sürekli bireyleri dövize yönlendiren, başta muhalefet olmak üzere geliyor gelmekte olan lafı. Ben de kullanmaya başladım. 'Geliyor gelmekte olan' bu model. Bu bireyleri çok hızlı bir şekilde kanalize ettiler. Geçen pazartesi itibarıyla bu bitti. Çünkü çok önemli bir motifimiz var Türkiye'de. Taş üstüne taş koyan adeta devrim yapan insanı ortaya çıktı ve modeli kamuoyuna ifade etti. Bazılarının şok yaşadığı bir gece oldu. Çok doğal olan, bireylerin dövizlerini bozdurarak adeta internet sitelerini çökerttiği bir gece oldu. 20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Türkiye'nin siyasal gelişimini gösteren en önemli günlerden bir tanesi oldu. 3 ay boyunca bu ülkenin ekonomisini ciddi bir şekilde kilitleyenlerin bir daha hayal kırıklığına uğradığı bir gece oldu. Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi. Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. O gece birbirleriyle adeta yarıştılar. Türkiye Cumhuriyeti ya da aklı başında bir ülke herhangi bir anda enstrümanını kullanır. Dünyada bütün MB'ler bütün kamu maliyesi araçları bu işler içindir. Türkiye'ye para politikası ile mali politikanın birlikte yürüdüğü bütüncül bakış açısıyla uyumlu olduğu bir sürecin içindeyiz" diye konuştu

KREDİLERE SIKI TAKİP

Ekonomide yeni bir araç olarak 'Proje Kredileri'nin geleceğini duyuran Bakan Nureddin Nebati "Proje olarak verdiğiniz krediyi sıkı bir şekilde takip edeceğiniz bir mekanizma oluşturuyoruz. Biz kutsal olmayan ihtiyaçlara göre gerçekleştirilmiş, yeni eklemelerin de yapılabileceği, dünya örneklerinin alındığı ve içerideki dinamiklerin uyumunun sağlandığı bir model çıkardık" dedi.

"DOLAR DÜŞÜKKEN İTHALAT PATLADI"

Nebati "Cumhurbaşkanımız geçen hafta yaptığı toplantıda Türkiye Ekonomi modelini herkese dağıttı. Bu artık kamu malı. Önümüzdeki sürecin hangi yol ve yöntemlerle yöneteceğini gösteren bir belge oldu bu. Türkiye dış dünyada paranın bol olduğu dönemde, 1 TL- 1 Dolar olsun diye tartışılıyordu, ithalat patlaması yaşandığı hoş bir ortamı yaşadı. Bu hoş ortamın optimal noktasıydı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %56'lara düşmüş, dış borcu 450 milyar dolara çıkmış" diye konuştu.

Bakan Nebati yeni hedefi açıkladı: Cari açığı kapatana büyük destek Nureddin Nebati “İthalat bağımlılığını azaltacak, üretimde katma değeri artıracak teknolojik ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Bu sektörler ile TOGG, çip ve savunma sanayiinde faaliyet gösteren stratejik firmalar desteklenecek” dedi.

Bakan Nebati tarihi açıkladı: Vatandaşa altın fırsatı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastık altı birikimlerin sisteme kazandırılmasına yönelik yeni teşvikler açıkladı. Değeri 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliyor. Bakan Nureddin Nebati yeni gelecek olan sistemle ilgili tarihi de açıkladı.

Bakan Nebati'den emekli ve memur zammı açıklaması Bakan Nebati, memurlara gerekli ek artışların yapıldığını söyleyerek, emekliler için de ilgili bakanlıkların, çalıştıklarını açıkladı.