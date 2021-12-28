Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) suç duyurusu üzerine, eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında soruşturma başlattı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yaptığı ikinci bir paylaşımla, Rüşdü Saraçoğlu, Mustafa Sönmez, Şeref Oğuz, Okan Aybar ve Evren Bolgün'ün de aralarında bulunduğu 21 kişi veya sosyal medya kullanıcısı hakkında da suç duyurusunda bulundu.

YILMAZ "PİYASAYA KESİN BİR MÜDAHALE VAR" DEMİŞTİ

Durmuş Yılmaz, ‘Kur Koruma TL Mevduat Hesabı’ için “Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa, Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde Yılmaz’ın, Bankacılık Kanunu’nun 74. maddesinde yer alan “Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz” hükmüne aykırı davrandığı belirtilerek bu kapsamda cezalandırılması talep edildi.

Dilekçede Atabay, Bulut, Çapa ve Geçer’in de yine Bankacılık Kanunu’nun 162. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.

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