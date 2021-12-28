Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleri ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Küresel olarak iniş çıkışın yoğun olduğu bir yıl yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması yönünde yapıcı olarak atılacak adımların devam edeceğini ifade etti.

Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda her iki tarafın özel temsilci atadığını hatırlatan Çavuşoğlu “Bundan sonra özel temsilcilerin telefonla önceden görüşüp ikili yüz yüze için bir tarih ve yer belirlemesi gerekiyor. Bizim edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı Ermenistan’ın bu yönde bir arzusu var Moskova’da yapılacak. İlk toplantının dışında biz temasların doğrudan olmasını arzu ediyoruz. Niye iki tane özel temsilci atadık? Çünkü doğrudan görüşsünler diye. Charter uçuşların da başlayacağını söyledim. Umarım bu çizgide devam ederler” diye konuştu.

“İSTİKRAR VE BARIŞ İSTİYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, NATO ile Rusya arasında yaşanan gerginliğe değinerek “NATO ve Rusya ortak konsey toplantısı kararlaştırıldı biliyorsunuz. NATO’nun Rusya’ya karşı güvensizliği var, Rusya da NATO tarafından etrafının kuşatıldığını düşünüyor. NATO üyeleri de aynı şekilde düşünüyor. Bunu diyalog yoluyla aşabiliriz. Biz savaş ihtimalini konuşmak istemiyoruz. Bölgemizde istikrar ve barış istiyoruz. Rusya’yla ilişkilerimiz gayet iyi ama biz bir taraftan da NATO üyesiyiz. Gerek Kırım konusunda anlaşamadığımız diğer konularda da şeffaf bir tutum sergiliyoruz” dedi.

“ASLA MÜSAADE EDEMEYİZ”

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’nin daha önce Türkiye aleyhine yapmış olduğu açıklamaları değerlendiren Bakan Çavuşoğlu “Bir büyükelçi tek başına iki ülke arasındaki ilişkileri köklü bir şekilde değiştiremez. Tabii büyükelçinin ülkesine gönderdiği raporlar ve değerlendirmeler dikkate alınır. Büyükelçilerin ilişkilerin olumlu ya da olumsuz gelişmesine katkısı olur. Yeni büyükelçinin Türkiye’ye o kadar uzak bir kişi olmadığını biliyoruz. Türkiye’nin de nasıl bir ülke olduğunu anlamaları gerekiyor. Türkiye’nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz kim olursa olsun. İç işlerine müdahaleyi de kabullenemeyiz. Bir düşünceleri varsa gelirler bize söylerler” diye konuştu.

Mısır’la normalleşme hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile kişisel olarak diyaloğunun olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu: İslam topluluğu olarak lider rol oynamalıyız İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Afganistan konulu Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısının açılış oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban'ı kapsayıcı olmaya çağırarak, "İslam topluluğu olarak lider rol oynamalıyız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Hedefimiz Afrika'yla birlikte kazanmak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türk yatırımcısı Afrika’nın her yerinde kalıcı izler bırakıyor. Bizim Afrika’yla ilişkilere bakışımız stratejiktir, uzun vadelidir" dedi.