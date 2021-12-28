Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner, zor şartlarda biriktiği parasıyla kripto paraya yatırım yaptı. Yaklaşık 450 bin lirasını kaybeden dolmuş şoförü, 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner ile tartışmaya girdi. Tartışmada Uyaner, eşini tabancayla ateş ederek vurdu.

EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Başından vurulan 28 yaşındaki Melike Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Eve gelen baba Hakan Uyaner, karşılaştığı manzara karşısında şok olurken oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı.

İNTİHAR ETTİ

Elindeki silahı almaya çalışan babasına, “Seni de vururum” diyerek tehdit eden Yunus Emre Uyaner, tabancayı başına dayayıp intihar etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Baba Uyaner’in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı.

3 ÇOCUKLARI VAR

Çiftin, 2 ay önce ikiz bebek dünyaya getirdikleri ve olayın yaşandığı sırada 3 çocuklarının da evde olduğu bildirildi. Olayı haber alıp eve gelen çiftin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Öte yandan, Yunus Emre Uyaner’in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 450 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner’in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner’in, olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı, eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi gören Melike Yağmur Uyaner hayatını kaybetti, Yunus Emre Uyaner’in ise tedavisi devam ediyor.

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