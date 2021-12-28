PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak'ta “Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 516 personel görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları başarı bir şekilde devam ediyor.
Eren Kış-12 Tendürek operasyonu başlatıldı: 450 personel sahada İçişleri Bakanlığı, Van'da “Eren Kış-12 Operasyonu" başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel (41 operasyonel tim) görev alıyor.
Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başladı İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1300 personel görev alıyor.