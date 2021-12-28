Türkiye Gazetesi

Uşak'a gelerek burada çeşitli program düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il esnafına da ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler esnasında uğradığı bir dükkandaki çalışana gelirlerini soran Akşener, beklemediği cevap karşısında neye uğradığını şaşırdı. Esnafın babasının 5 bin TL maaş aldığını öğrenen İYİ Parti lideri, 5 bin TL ile bile zor geçinileceğini ama maaşın iyi olduğunu ifade ederken, değişen yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

AKŞENER'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sırasıyla Eşme, Uşak Merkez ve Banaz’da esnafları gezerek vatandaşlarla konuştu. Akşener bu ziyaretlerde vatandaşların gelirlerini ve nasıl geçindiklerini sordu. Eşme ilçesinde ise bir markete girerek esnaf ve ailesinin gelirlerini merak ederek soran Meral Akşener, aldığı cevap sonrasında şaşkına döndü. Esnafın babasının 5 bin TL maaş aldığını öğrenen Akşener, 5 bin TL ile bile zor geçinileceğini ama maaşın iyi olduğunu söyledi. Sorulara devam eden Akşener, evde internet ve tablet olduğunu duyduğundaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Meral Akşener, Lütfü Türkkan'a sahip çıktı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl’de şehit yakınına küfreden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a arka çıktı.

Akşener'den Türkkan açıklaması: Hislerine hakim olması gerekirdi Meral Akşener, şehit yakınına hakaret etmesiyle gündeme gelen İYİ Partili Milletvekili Lütfü Türkkan için, siyasi deneyimlerine göre hareket etmesi gerektiğini söyleyip hislerine hakim olamadığını ifade etti.

Akşener'den ezber bozan çıkış: HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum Meral Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu grup toplantısında, Siirt'te yaşadığı olaya ilişkin açıklamaya yaparak, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı' diyerek, beklenmedik bir çıkış gerçekleştirdi.