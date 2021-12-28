Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), akşam saatlerindeki aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandığı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 112 acil çağrı merkezine ulaşan 11 ihbarın ardından mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını bildirdi.

1 KİŞİ ARAÇTA, 10 KİŞİ EVİNDE MAHSUR KALDI

Bölgede, Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği, 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşların güvenli bölgeye alındığı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, gece saatleri itibari ile bölgede yağışların etkili olmaya devam edeceği aktarıldı.

Artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 48 hanenin güvenli bölgede yer alan misafirhanelere yerleştirildiği kaydedildi.

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