Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de bir kuyumcuya girerek Suriyeli dükkân sahibinden kimlik istedi ve ruhsat sordu. “Neden ülkene dönmüyorsun? Ne zaman Türkiye’ye geldin?” gibi sorular yönelterek kuyumcuyu ötekileştiren Özdağ, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ümit Özdağ’ın skanal tavrına peş peşe tepkiler geldi.

Zafer Partisi lideri Özdağ’ın dükkânına girerek kimlik ve ruhsat sorduğu Suriyeli kuyumcu Mustafa Hubu gazetemize konuştu. Özdağ’ı maliyeci sandığını belirten Hubu “Henüz kahvaltı yapıyorduk. Dükkâna yanında birçok kişi ile girdi” dedi.

Suriyeli kuyumcu açık bir baskın olarak nitelendirdiği olay sonrası telefonlarının susmadığını Özdağ’ın kendilerini açıkça hedef gösterdiğini anlattı.

16 ŞUBE 400 ÇALIŞANIMIZ VAR

Humus Zahira’dan savaş sebebiyle Türkiye’ye göç ettiklerini anlatan Mustafa Hubu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"16 şube ve 400 çalışanımız var. Bu çalışanlar arasında Türk kardeşlerimiz de bulunuyor. Burada vergimizi veriyoruz. Hiçbir eksik evrakımız yok. Silah ruhsatımı tamamen yasal prosedüre uygun olarak aldım. Benim mesleğim kuyumculuk. Suriye’de de aynı alanda faaliyet yürütüyordum. Savaş sonrası ülkemizden koparıldık ve ben bir müteşebbis olarak yatırımımı Türkiye’de yaptım. Farklı bir ülkeye de gidebilirdim ancak Türk kardeşlerimizin gösterdiği şefkat ve iyiliğe karşı ben sermayemi başka ülkede değerlendirmeyi doğru görmedim. Türk devlet yetkilileri de yabancı sermaye için çağrı yapıyor. Diğer yandan böyle bir tavırla hedef gösteriliyoruz. Maruz kaldığımız muamele üzüntü verici. Hâlen olayın şaşkınlığı içerisindeyim."

ZAFER PARTİSİNE ÇAĞRILDIM

Ümit Özdağ’ın yaptığını baskın olarak nitelendiren Hubu, “Olayın önce sosyal medya daha sonra basın yayın organlarında yayılması sonrası Zafer Partisi İl Başkanı tarafından arandım. Bana tercüman çağırdıklarını ve benimle özel bir görüşme yapacaklarını söylediler. Bu teklifi reddettim” dedi.

Diğer yandan birçok baro, vakıf ve dernek Suriyeli kuyumcuya “Ümit Özdağ ile ilgili suç duyurusunda bulun” teklifi yapmış. Mustafa Hubu, şikâyetçi olma konusunda kesin kararını vermediğini belirtti.

Ümit Özdağ: Yeni ittifak süreci Millet İttifakı+HDP şeklinde "Bizim ittifakımız Türk milletiyle" vurgusu yapan Özdağ, "Kılıçdaroğlu, Ağustos’tan bu yana yeni bir strateji izlemeye başladı" dedi.