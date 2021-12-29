PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Batman ilinde Eren Kış-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlatıldı.
620 PERSONEL KATILIYOR
Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk idaresinde 620 personelli operasyona; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timleri ve 44 öperasyonel tim katılıyor.
TERÖRLE MÜCADELE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen Eren Kış Operasyonları başarılı bir şekilde hız kesmeden devam ediyor.
EREN KIŞ-13 operasyonu başladı İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ta Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu başlatıldı.