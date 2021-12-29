Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı insan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek ve sürücülerin trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanan psikoteknik testini genelgesiyle yürürlüğe soktu. Trafik kazalarının yüzde 96’sının sürücü hatasından kaynaklandığı Türkiye’de psikoteknik testin önemini bir kez daha gözler önüne getirdi. Geçtiğimiz yılda 177 bin 867 ölümlü kazanın yüzde 88,3’ü sürücü kusurlu olduğu kayıtlara geçti. Bütün ticari araçların şoförlerine psikoteknik testlere tabi olması gerektiğini söyleyen Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu yeni yılla birlikte test raporlarının e-Devlet sistemi daha sonrası Polis Bilgi Sistemi (Polnet) ve jandarma sistemlerinden takip edilebileceğini söyledi.

PSİKOTEKNİK TESTİ 325 LİRA OLACAK

Olumsuz test raporlarının bu sistemlerde yer almayacağını kaydeden Kutlu, psikoteknik test raporu olmayan ticari araç kullanıcılarına 606 liralık bir cezai işlem uygulanacağını söyledi. Psikoteknik test sistemine girdikten sonra sürücüler 45 gün içerisinde bir psikiyatriste muayene olup olumlu sonuç aldıkları andan itibaren e-devlet entegreli Polnet sisteminde gözükecek. 1,5 saatlik Psikoteknik testte sürücüler dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, hız mesafa tahmini testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanacak. Testte riskli sürücüler tespi edilip trafikten uzaklaştırılacak. Bu uygulama ile trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Test ve rapor ücreti 325 lira olacak.

ŞİRKET YETKİSİ RAPOR ALMAYAN SÜRÜCÜDEN SORUMLU TUTULACAK

Bütün ticarî araç kullanıcılarının Türkiye’nin 847 noktasında yer alan psikoteknik merkezlerine sabah 08.00’den 23.00’e kadar gidebileceklerini ifade eden Kutlu, “Servis, otobüs, kamyon, kamyonet, taksi gibi bütün ticarî araç kullanıcılarının alması gereken bir belgedir. Psikoteknik raporu olmayan şoförlerin, şirketlerde K belgeleri ve benzeri belgelerin de iptal olması söz konusu. Çünkü nitelikli şoförün olması gereken kriterler arasında psikoteknik değerlendirme raporu var. Nitelikli şoförü ticari araç kullandırmak zorunluluğu var. Şirket, nitelikli olmayan şoförü görevlendirdiği takdirde ve yarın bir kaza olduğu zaman şirket müdürü veya yetkilisi mahkemede bununla karşı karşıya kalır ve ceza alır” diye konuştu.

İSTANBUL’DA SÜRÜCÜLERİN 5 BİNİNİN ALKOL VE UYUŞTURUCUYLA BAĞI VAR

Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmada trafik kazalarının insan unsuru oranı yüzde 96,6 olduğunu ifade eden Kutlu, “Bunu en aza indirebilmenin en ucuz, en uygun ve en hızlı yöntemi ticari araç kullanan şoförün psikoteknik testten geçirmek ve araç kullanmaya müsait olmayan kişileri belirli bir süre veya tamamen trafikten men etmekten geçiyor. Avrupa’da uygulanan bu sistemle trafik kazaları en aza indirilmiş. Tam anlamıyla bu test sisteminin bütün ticarî araçlarda 2022 yılından itibariyle oluştuktan sonra bu oranlar Emniyet Genel Müdürlüğü’müz tarafından mutlaka açıklanacaktır. İstanbul’da servis şoförlerine yönelik denetimde 5 bin 500 kadar kişinin alkol ve uyuşturucu ile bağı olduğu ortaya çıktı. Psikoteknik test sistemleri ile birlikte biz bunu çok rahat ölçebiliyoruz” dedi.

RAPOR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Psikoteknik test raporunun 5 yıllık bir rapor olduğunu belirten Kutlu, “Bu 5 yılın sonunda tekrar yenilenmesi gerekmektedir. Zaten rapor sisteminde son geçerlilik tarihi yazmaktadır. Pahalı bir rapor değil, ulaşılamaz bir rapor değil. Bütün psikoteknik merkezlerimiz müsait. Bütün sürücülerimiz psikoteknik test raporuna mutlaka girmelerini tavsiye ediyoruz. Kanunen ticarî araç sürücülerine zorunlu olsa bile sürücü kursuna kayıt olma aşamasında olan çocuklarımızı, belli bir hastalık, kalp rahatsızlığı, epilepsi rahatsızlığı, özellikle psikolojik rahatsızlığı olanların mutlaka bir psikoteknik test sistemine girip kendilerini orada test etmelerini ve psikolog arkadaşlarımızdan da destek almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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