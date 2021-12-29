Türkiye Gazetesi

İstanbul İstihbarat Şube ile Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince “örgütün faaliyetleri kapsamında yağma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", “kasten öldürme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” “tefecilik” ve “tehdit” gibi suçlara karışan Sarallar suç örgütünün lideri Büyükçekmece’de saklandığı villada yakalandı. 26 Aralık Pazar günü villaya yapılan Tırpan kod adlı operasyonda suç örgütü lideri bulunamadı B.S.’nin villaya dönme ihtimali değerlendiren ekipler binayı uzaktan takibe aldı.

İKİ ADRESE OPERASYON

Polis baskınından bir gün sonra B.S gizlendiği villaya giriş yaptı. Villaya yapılan ani baskınla B.S. gözaltına alınırken yapılan operasyonda 1’i ucunda susturucu takılı suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 7 şarjör, bu silahlara ait 160 mermi ile 1 balistik yelek ele geçirildi. Failin Tekirdağ Çorlu’da gizlendiği ikinci adrese de operasyon düzenleyen ekipler adreste 1 pompalı tüfek, 12 mermi, 1 sahte plaka ile 1 kama buldu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri devam ederken B.S.'nin husumetlisi; bir başka suç örgütü lideri tutuklu Sedat Şahin'i öldürmesi için Şahin'in en yakınındaki A.A. ile 5 yıl önce para karşılığı anlaştığı ileri sürüldü.

KESKİN NİŞANCI TUTTU

Söz konusu cinayeti yakından gerçekleştiremeyen A.A.’nın, Mayıs 2016'da keskin nişancı tüfeği ile yaklaşık 500 metreden Beykoz'daki villaya gerçekleştirdiği saldırıda, Şahin sağ olarak kurtulurken, yanı başındaki kayınvalidesi G.E. ise omuzundan yaralanmıştı. Tetikçi A.A. ise Ağustos 2016'da İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda öldürülürken, eylemi düzenleyen E.D. yakalanmış ve tutuklanmıştı.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan çıkar amaçlı organize suç örgütleri ile bu çetelere silah temin eden kişilere yönelik “Tırpan” adı verilen operasyonu kapsamında, 24 Aralık'ta, 6 ilçede düzenlenen baskınlarda, “Sarallar” örgütünün önde gelen isimlerinden Ö.B.S. ve kendini “Saral” olarak tanıtan E.B.'nin de içinde bulunduğu 9 şüpheli ve bu örgüte silah pazarlayan alt gruptan 4 kişi yakalanmıştı. 5 gün önce gerçekleşen söz konusu operasyondaki aramalarda 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait bin 673 mermi ele geçirilmişti.

İstanbul'da Afgan suç örgütüne operasyon Almanya’da 30’dan fazla suça karışan ve sınır dışı edilen “Lions-Cartel” adlı suç örgütünün Afgan uyruklu çete lideri ve çete üyeleri İstanbul Bahçelievler’de yakalandı.