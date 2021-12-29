Türkiye Gazetesi

9 Kasım'da İstanbul Ateşehir'de Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamladı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına başlanacak.

NE OLMUŞTU

Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım'da akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı.

Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan sanık Can Göktuğ Boz, çıkarıldığı hakimlikçe "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

Başak Cengiz'in kederli ailesi konuştu: Kadın cinayetlerine çözüm arardı. Bizim başımıza geldi İstanbul'da sokak ortasında samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in kederli ailesi kızlarını anlattı. Acılı aile kızlarının, duyarlılığını, kadın cinayetleriyle ilgili çözüm aradığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başak Cengiz'in ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek taziyede bulundu.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanığın avukat annesi konuştu: İstifa ediyorum Başak Cengiz’i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Necla Yomra yaptığı açıklama ile Boz’un müdafiliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasına samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı.