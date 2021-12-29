Türkiye Gazetesi

Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenden sonra aileleriyle kavuşan komandalar evlatlarını öpücüklere boğduğu duygu dolu anlar kameralara yansıdı. Yaklaşık 6 ay önce Suriye’ye gönderilen Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Özel Harekat timi Suriye’nin farklı noktalarında görev sürelerini tamamlayarak öğle saatlerinde yurda döndü.

KOMONDALARA KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Komandolar için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nda karşılama töreni düzenlendi. Törende JÖH’lerin dosta güven düşmana korku salan komando marşını hep bir ağızdan söylemesinin ardından selamlama konuşması yapan Vali Erdinç Yılmaz, tüm komandoların yurda sağ salim dönmelerinden dolayı mutlu olduğu ifade etti.

TÖRENDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Törenin sona ermesinin ardından aileleri ile bir araya gelen komandolar duygu dolu anlar yaşadı. Bol bol fotoğrafların çekildiği buluşmada ailelerini özleyen komando babalar çocuklarını öpücüklere boğdu. Uzun soluklu hasretlerin giderildiği buluşmada komandolar ailelerine sıkı sıkı sarılmanın mutluluğunu yaşadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Ege Ordusu Komutanlığında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.