Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum ve Artvin illerini bağlayacak Pirinkayalar Tüneli açılış törenine katıldı. Türkiye'ye sağlayacağı yaklaşık 18 milon liraya tasarruf sağlancağını belirten Erdoğan, karbon salınımını azaltarak çevrenin korunmasına da katkı yapacağının altınız çizdi. "Aşılmadık dağlar, geçilmedik nehirler bırakmadık" diyen Erdoğan, Türkiye'de bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 KM'den 28 bin KM'ye çıkarıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Pirinkayalar Tünelimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3.4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasındaki trafiğin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde olmasını temin edecektir.

Ülkemize 18 milyon liraya yakın tasarruf yanında karbon salınımını azaltarak çevrenin korunmasına katkı yapacaktır.

Erzurum ve Artvin araında seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi gibi tehlikelerle karşılaşmadan gidecekleri yere varacaklardır. Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip iki ilimiz arasındaki bu tünel yeni fırsatları da beraberinde getirecektir. Her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlayacaktır. Projede görev alan herkesi tebrik ediyorum. Seyahat edecek vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu, iyi yolculuklar diliyorum.

"BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 28 BİN KM'YE ÇIKARDIK"

Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 KM'den 28 bin KM'ye çıkardık.

Aşılmadık dağlar, geçilmedik nehirler bırakmadık. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete ulaştırdık. Ülkemizin çehresini değiştirdik. Bu yatırımları sadece gösteriş olsun diye mi yaptık. Bütün bunları altyapı olarak planladık ve hayata geçirdik. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en modern altyapıya sahip ülkedir. Türkiye bu altyapısı ile hedeflerine kararlılık ile ilerlemektedir. Hedefimiz ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokarak küresel ölçekte daha söz sahibi bir ülke haline getirmektir.

Sağlıkta yaptığımız yatırımların önemini salgın döneminde hep birlikte yaşayarak gördük. Enerjide yaptığımız yatırımların ne denli önemli olduğunu gelişmiş ülkelerin enerji krizi yaşadığı şu dönemde daha iyi değerlendirebiliriz. Benzer örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. Geçtiğimiz 19 yılda 3.5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz altyapının hakkını hep birlikte vereceğiz. Burada sadece bir tünel açmıyoruz, Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden kutlu yürüyüşün bir adımını atıyoruz. Tüm milletimizi bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum.

YILLIK 17,6 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Erzurum ile Artvin illerini bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile Turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanacağına dikkat çekilirken, “2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu bin 70 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 3,34 kilometreye ulaşmaktadır. Proje ile Erzurum ve Artvin illerine ait havalimanları ve Artvin Limanı ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. Ayrıca mevcut yol 680 metre kısalacak. Projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacaktır” denildi.

ÖZEL İMALATLAR KULLANILDI

Pirinkayalar Tüneli’nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterildiğine vurgu yapılan açıklamada, projede özel imalatlara yer verildiği belirtildi.

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak: Pirinkayalar Tüneli açılıyor 2017 yılında inşaatına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli bugün hizmete açılıyor. 2 bin 272 metre uzunluğundaki tünelin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle gerçekleştirilecek.