Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi. Yağışların cuma öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

90 KM HIZLA ESMESİ BEKLENİYOR

Yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor.

3 İLÇEDE OKUL TATİL EDİLDİ

Antalya'da fırtına nedeniyle Kemer, Kumluca ve Finike'de yarın ilk-orta okullar bir gün tatil edildi.

Antalya'ya aşırı yağış uyarısı Meteoroloji, Antalya'ya şiddetli yağış uyarısında bulundu. Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde metrekareye 300 kilogram yağış düşmesi tahmin edilirken, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.