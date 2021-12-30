Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 15 bin öğretmenin atamasında yapılan sözlü sınava yönelik sözlerine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, “Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS’de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar” ifadeleri hatırlatılarak Kılıçdaoğlu’nun bu ifadeleriyle kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ifade etti.

“KILIÇDAROĞLU’NU AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğu belirterek, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz” açıklamasında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta TÜİK binasına giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından “Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13:00'te görüşmek üzere” açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu KPSS’den yüksek puan almasına rağmen mülakatta öğretmenlerine elendiğini iddia etmişti. Daha önce benzer olaylar yaşandığını ve olayın Danıştay'a yansıdığını Danıştay'ın bu konuda verdiği bir karar olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bedava elektrik' tepkisi: Elini tutan mı var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Burada Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan "Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var?" diye konuştu.