Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının eğitime dair tüm paydaşlarıyla sürekli görüşme halinde olduğunu ve 1-3 Aralık'ta her kesimi kuşatan çok büyük katılımlı 20. Milli Eğitim Şurası'nı düzenlediklerini belirtti. TBMM Eğitim Komisyonu üyelerinin tamamını Şura'ya davet ettiklerini hatırlatan Özer, şunları kaydetti: “CHP davetimize icabet etmedi. 1 Ekim'de Meclisimiz açıldıktan hemen sonra 14 Ekim'de yine Meclisimizin Eğitim Komisyonunun tüm üyelerini Bakanlığımıza davet ettik. Davetimize icabet etmeyen tek parti yine CHP oldu.Dolayısıyla Bakanlığımızın kapıları herkese her kesime her zaman açıktır. Ancak kamuoyunu yanlış yönlendirerek, maksadını aşan emrivaki bir şekilde yapılacak herhangi bir görüşme talebini de karşılamamız beklenmesin.”

KILIÇDAROĞLU BAKANLIĞA ALINMADI

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu içeri alınmadı. Bakanlığın kapıları zimcirlendi. Kılıçdaroğlu bakanlığın önünde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımıza haksızlık yapılıyor"

Ayrıntılar geliyor...

MEB: Kılıçdaroğlu kamuoyunu yanlış yönlendiriyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili KPSS’den yüksek puan alan öğretmen adaylarının mülakatta elendiğini iddia etmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu açıklama yapmaya davet etti.