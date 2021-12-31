Türkiye Gazetesi

Randevu alamadığı TÜİK’in önüne giderek şov yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sefer Millî Eğitim Bakanlığının kapısına dayandı. CHP lideri, KPSS’den yüksek puan aldıkları hâlde mülakatta düşük not verilerek elendiklerini söyleyen adaylarla ilgili görüşme yapmak için Bakan Mahmut Özer’den randevu istedi.

‘EMRİVAKİ TALEP’

Talebe olumsuz karşılık veren Özer “Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin” açıklamasını yaptı. Buna rağmen bakanlık önüne gelen Kılıçdaroğlu, asma kilit vurulmuş kapıyla karşılaştı.

Kendisini bekleyen gazetecilerin, bakanın “emrivaki” çıkışını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, randevu talep ettiği Bakan Özer’i bu sefer tanımadığını söyledi ve “Sarayın talimatıyla iş yapanları ben muhatap almam. Benim muhatabım, benim hedefim, sarayda oturup haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmaktır. Asıl hedefim o” dedi.

Haksızlıklara karşı çıkmayı kendisine namus borcu bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, yerel seçimden sonra CHP’li belediyelerdeki çalışan kıyımına ve haksız kadrolaşmaya ses çıkarmaması sosyal medyada “Bu ne çelişki?” yorumlarına sebep oldu.

"DANIŞTAY KARARI YOK"

Millî Eğitim Bakanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sürecine yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun “Danıştay’ın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS’de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar” ifadelerini kullandığı hatırlatılan açıklamada “bu ifade ile kamuoyunun yanlış yönlendirildiği” kaydedildi.

Devamında ise “Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Millî Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’nu, Millî Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz” denildi.

Bakan Özer'den Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklama: Emrivaki görüşmeyi kabul etmemiz beklenemez Milli Eğitim Bakanlığını ziyarete gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ilk açıklama Bakan Özer'den geldi. Bakan Özer kapılarının herkese açık olduğunu ancak Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu yanlış yönlendirerek emrivaki şekilde yaptığı görüşme talebini karşılamalarını beklenmemesi ifade etti.

MEB: Kılıçdaroğlu kamuoyunu yanlış yönlendiriyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili KPSS’den yüksek puan alan öğretmen adaylarının mülakatta elendiğini iddia etmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu açıklama yapmaya davet etti.