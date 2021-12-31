Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir video mesaj gönderdi. Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl çalışıldığı gibi 2021 yılında da durmadan çalışıldığını ifade eden Erdoğan, "2021 yılında neler mi yaptık… İsterseniz şöyle bir özet geçelim…" mesajını paylaştı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz Milletim, Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bir yılı daha geride bırakırken, insanlık ve milletimiz için daha iyi, daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir yıl olması temennisiyle 2022’ye girmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Miladi yıl değişimlerini, aynı zamanda bir muhasebe ve murakabe vesilesi olarak görüyoruz. Öncelikle, 2022 yılının milletimizle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. Geride bırakmak üzere olduğumuz 2021’i, bir önceki yıl gibi Koronavirüs salgınının gölgesi altında geçirdik. Üstelik bu yıl, salgına ilave olarak iklim değişikliğinin yol açtığı afetler, çeşitli ülkelerdeki istikrarsızlıklardan kaynaklanan gerilimler, bitmeyen göç dalgalarının yol açtığı acı görüntüler gibi yeni veya süregelen sıkıntılarla da yüzleştik.

Küresel yönetim ve ekonomi sistemi, 2008 finans krizi, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere kriz bölgelerinde verilen kötü imtihanlar, salgın sürecindeki beceriksizlikler gibi hadiselerde olduğu gibi, geçtiğimiz yıl da kökünden sarsılmaya devam etmiştir. Gelişmiş ülkelerin, İkinci Dünya Savaşı sonrası tesis ettikleri refah ve güvenlik düzeninin, insanlığın kalanının acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği, 2021’de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır.

Ziya Paşa’nın dediği gibi;

İDRAK-İ MAALİ BU KÜÇÜK AKLA GEREKMEZ

ZİRA BU TERAZİ BU KADAR SIKLETİ ÇEKMEZ

Evet, kendilerini gelişmiş olarak nitelendiren, ama aslında o kadar da güçlü olmadıkları anlaşılan ülkelerin, artık dünyanın karşı karşıya bulunduğu krizleri yönetemeyeceği, inkârı mümkün olmayan bir gerçektir.

Türkiye, işte bu küresel fotoğraf içinde, hem güvenlik krizlerini, hem sağlık krizini, hem siyasi ve sosyal sınamaları başarıyla veren bir ülke olarak, kendini olumlu yönde ayrıştırmayı başarmıştır.

"ŞEHİR HASTANELERİMİZ, ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENDİ"



Hatırlarsanız, salgın krizinin ilk döneminde maske ve tıbbi malzeme, daha sonra hastane yatağı ve sağlık hizmeti, ardından da aşı kargaşası ortaya çıktığında, biz vakitlice aldığımız tedbirler ve attığımız adımlar sayesinde hepsinin de üstesinden gelmiştik. Şehir Hastanelerimiz, salgın döneminde sağlık hizmetlerinin bihakkın yerine getirilmesinde önemli roller üstendi.

"EKONOMİDE TARİHİ BİR DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATTIK"



Hamdolsun, kendi aşımız TURKOVAC’ı da üreterek, aşının sürekliliği konusundaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdık. Bununla yetinmedik; ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli bir büyüme sürecine sokarak, ekonomide de tarihi bir dönüşümü başlattık. Altyapısını geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin oluşturduğu bu ekonomik dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz.

"DÖVİZ KURUNDA YAŞANAN DALGALANMAYI ALDIĞIMIZ TEDBİR PAKETİYLE ORTADAN KALDIRDIK"



Elbette, her tarihi değişim gibi, bu süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedeller ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle, bu tür beklenmedik sarsıntılara karşı zaten hazırlıklıyız. Nitekim, döviz kurunda yaşanan, ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişiyle uyumlu olmayan dalgalanmayı, serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbir paketiyle ortadan kaldırdık.



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