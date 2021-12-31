AK Parti,12 maddelik "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
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Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'ye sunuldu
31.12.2021 - 11:44 | Son Güncelleme: 31.12.2021 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
AK Parti,12 maddelik "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Son Dakika,
815355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/815355.aspx
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