Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bugün, basın dünyamızın mümtaz bir ismini, bir yiğit gazeteciyi anmak üzere buradayız. Hasan Karakaya kardeşimizi ebedi aleme uğurlayalı tam 6 yıl oldu. Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşörüydü. Vefatının 6. yılında basınımızın bu cesur kalemini burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim, Hasan kardeşimizden razı olsun. Mekanını cennet eylesin.

"DÜNYADA İKİ KALEM VAR Kİ BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİR"

Dünyada iki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Birinci üstad Necip Fazıl Kısakürek, ikincisi de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır.

Kıymetli kardeşlerim ben sizleri Allah için seviyorum. Rabbim bizleri burada olduğu gibi inşallah habibinin sancağı altında da haşr-u cem eylesin."

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