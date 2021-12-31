Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli yeni yıl için bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında hoşgörü temasını kullanarak, "Hoşgörü, toplum ve siyasetimize daha çok sirayet etmeli" dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin büyüme iradesini baltalamak isteyenlerin tetikte olduğunu kaydetti. Bahçeli ayrıca; "İçişleri ve Savunma bakanlarımıza yönelik asılsız ithamlar var. İki bakanımıza yapılan saldırı teröre hizmettir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den çağrı: Yüzde 5 indirime gidilmeli Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal satan, pazarlayan şirketlerimizin, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri gerekir" dedi.

Devlet Bahçeli: CHP'nin gizli gündemini ifşa edeceğiz MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP'nin tüm imkanlarının seferber edileceğini söyleyen Bahçeli, arkadaşlarıma talimatı verdim diyerek Anadolu'yu karış karış gezeceklerini duyurdu. Bahçeli "CHP'nin neye dönüştüğünü, kimlere hizmet ettiğini izah edeceğiz" ifadelerini kullandı.